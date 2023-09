Un ancien du PSG rêve de la Ligue 1, c'est imminent ?

Thomas Bourseau

Un retour de Salvatore Sirigu en Ligue 1 ? Après son arrivée avortée au FC Lorient, le portier italien aurait la cote à Nice. Le GYM se pencherait sur sa situation dans le cadre d’une venue en tant que numéro 2 de Marcin Bulka. Sirigu compterait pas mal de partisans à l’OGC Nice et pourrait revenir en Ligue 1 six ans après son départ du PSG.

Salvatore Sirigu a quitté la Ligue 1 et le PSG il y a six ans de cela désormais. L’ex-portier du Paris Saint-Germain qui avait été l’une des bases du lancement du projet QSI à l’été 2011, a bien voyagé en Italie depuis son départ et se retrouve sans club depuis son départ de la Fiorentina en fin de saison dernière.

Sirigu a tenté de signer à Lorient cet été, sans succès

Samedi dernier, L’Équipe révélait que le FC Lorient aurait pu rapatrier l’ex-gardien du PSG dans l’hexagone. Et pour cause, Salvatore Sirigu aurait de lui-même approché les Merlus dans le cadre du remplacement de Vito Mannone parti au LOSC. Néanmoins, l’investissement économique avait été trop important pour le FC Lorient.

L’OGC Nice prêt à relancer Sirigu ?