«Tu n’es plus rien», le PSG va virer un grand nom ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé au poste de conseiller sportif du PSG à l’été 2022 pour succéder à Leonardo, Luis Campos se retrouve aujourd’hui sous pression. Miné par la décision de départ de Kylian Mbappé étant donné qu’il est proche de l’attaquant, le dirigeant portugais se retrouve même mis sous pression en coulisses par Antero Henrique. Et Daniel Riolo prédit le pire à ce sujet…

Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre du PSG pour la fin de saison, et cette décision du capitaine de l’équipe de France pourrait ne pas être sans conséquence pour Luis Campos ! En effet, le conseiller sportif du club de la capitale verrait son avenir directement menacé, lui qui a échoué dans son objectif de convaincre Mbappé de prolonger. Jérôme Rothen a d’ailleurs révélé mardi sur RMC Sport qu’Antero Henrique faisait pression pour récupérer la poste de Campos au PSG, ce qui annonce donc de gros changements pour cet été.

« Henrique n’est jamais parti »

Interrogé à ce sujet au micro de l’After Foot mardi soir, Daniel Riolo s’est confié sur l’ombre d’Antero Henrique qui plane au-dessus du PSG : « Rien ne change. Quand tu as ce management, que tu fais ce management en petit groupe, tu arrives au bordel permanent que tu as aujourd'hui. De toute façon, Antero Henrique n'est jamais parti. Il a l'oreille du Prince sur place. Donc on connaît la concurrence. Il veut la tête de Campos pour revenir au PSG et reprendre sa place », lâche le chroniqueur.

« Campos ? Aurevoir, t'es plus rien »