Mercato : Mbappé va faire une victime au PSG, Riolo balance

Amadou Diawara

Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Très proche de l'attaquant du PSG, Luis Campos devrait prendre la porte cet été. En effet, Antero Henrique ferait tout son possible pour que l'actuel conseiller football parisien soit éjecté, et ce, pour le remplacer.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va changer de cap après avoir passé sept saisons à Paris. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club rouge et bleu librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé - PSG : Luis Enrique met fin au suspense ? https://t.co/ftBcorZHCF pic.twitter.com/oXaL0sTsU7 — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Alors que Kylian Mbappé va fuir le PSG cet été, Luis Campos devrait lui aussi partir. Comme annoncé par Jérome Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi, Antero Henrique s'active en coulisses pour récupérer le poste du conseiller football parisien. Une information confirmée par Daniel Riolo dans l' After Foot . « Ce qui fait que tu as le pouvoir, c'est ton influence dans le club. Campos l'a eu parce qu'il avait l'oreille de Mbappé. Quand il fallait qu'il soit là pour convaincre Mbappé de rester, Campos c'était le king, là maintenant Mbappé va partir, bon bah maintenant Campos, au revoir, t'es plus rien. Et comme Antero il appuie à mort pour dire "dégagez-le, je veux prendre sa place"... Il est en train de tout faire pour reprendre sa place. Je ne vois pas en quoi ce serait une bonne nouvelle qu'Antero Henrique revienne au PSG », a précisé le journaliste de RMC Sport, avant de sceller l'avenir de Luis Campos.

