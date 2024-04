PSG : Il prépare un sale coup pour honorer une vieille tradition !

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été, Antero Henrique voudrait profiter de la situation pour chiper la place de Luis Campos en tant que conseiller football. Avant le Portugais, Leonardo, Maxwell, Yohan Cabaye, Luis Fernandez, Zoumana Camara et Thiago Motta ont déjà fait leur retour dans le club de la capitale sous l'ère QSI.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a pris une décision fracassante. En effet, le numéro 7 du PSG a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé - PSG : Luis Enrique met fin au suspense ? https://t.co/ftBcorZHCF pic.twitter.com/oXaL0sTsU7 — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Antero Henrique veut couper la tête de Luis Campos

Conscient de la situation de Kylian Mbappé, Antero Henrique voudrait profiter de la situation pour faire son retour au PSG. D'après Jérôme Rothen, l'ancien directeur sportif parisien s'activerait pour prendre la place de Luis Campos en tant que conseiller football. « Comme par hasard, depuis que Mbappé a annoncé son départ il y a des informations qui fuitent pour couper la tête de Luis Campos. Il y a Antero Henrique qui fait des pieds et des mains pour couper la tête de Campos. Comment le président du club peut accepter qu’on arrive à ça ? », a affirmé l'ancien milieu gauche du PSG dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi.

Après Leonardo, Maxwell, Motta... Henrique veut revenir au PSG

Avant Antero Henrique, ils sont beaucoup à avoir fait leur retour au PSG sous l'ère QSI : Leonardo, Maxwell, Yohan Cabaye, Luis Fernandez, Zoumana Camara et Thiago Motta. Ancien joueur du PSG, Leonardo a défendu les couleurs rouge et bleu lors de la saison 1996-1997. Il a ensuite été rapatrié par le club de la capitale en tant que directeur sportif, ayant effectué deux mandats au total : 2011-2013 et 2019-2022. Comme Leonardo, Maxwell a aussi joué au PSG. Pour sa part, l'ancien latéral gauche brésilien a effectué cinq saisons au Parc des Princes entre 2012 et 2017. Maxwell a ensuite retrouvé le PSG en endossant le rôle de coordinateur sportif (2017-2019), puis il a migré vers le Brésil pour devenir ambassadeur du club. Yohan Cabaye a également porté le maillot du PSG. C'était entre janvier 2014 et juillet 2015. Et depuis l'été 2021, Yohan Cabaye est coordinateur des jeunes au PSG. Joueur parisien de 1978 à 1986, Luis Fernandez a aussi coaché le club de la capitale (1994-1996 et de décembre à juin 2003). Lors de la saison 2017-2018, il a fait une nouvelle pige au PSG en tant que coordinateur détection. Zoumana Camara a pris sa retraite sportive au PSG, jouant huit saisons à Paris (2007-2015). Depuis qu'il a tiré sa révérence, il n'a jamais quitté le club de la capitale, ayant joué le rôle d'entraineur adjoint de l'équipe première avant de prendre les rênes des U19. Tout comme Zoumana Camara, Thiago Motta a disputé le tout dernier match de sa carrière avec la tunique du PSG. Pensionnaire parisien pendant six ans et demi (de janvier 2012 à juillet 2018), l'Italien a entrainé les U19 du club pendant une saison, et ce, juste après avoir raccroché les crampons (2018-2019).