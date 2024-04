Axel Cornic

PSG : Une révélation de Ligue 1 pour relancer le projet QSI ? Si Luis Enrique possède un contrat jusqu’en juin 2025 et qu’il est encore en course pour tous les titres, son avenir semble s’écrire en pontillés. Car du côté de Doha on a un rêve pour le poste d’entraineur avec Thiago Motta, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a fait ses premiers pas en tant qu’entraineur chez les U19 du club de la capitale.

Si ses choix sont régulièrement critiqués et qu’il ne semble toujours pas faire l’unanimité, Luis Enrique est actuellement dans les clous pour réaliser une première saison incroyable au PSG. Pourtant, les propriétaires continuent de rêver d’un tout autre profil pour le poste d’entraineur.

Mbappé va plomber le mercato du PSG ? https://t.co/BPS4tBBkrB pic.twitter.com/BcQsrt7VOH — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Motta, le PSG dans le destin

Il s’agirait de Thiago Motta, qui a gardé une relation forte avec Nasser Al-Khelaïfi depuis son passage au sein du club parisien, qui s’est terminée par une expérience comme entraineur des U19 en juillet 2019. Depuis, il a enchainé les expériences, mais c’est à Bologna qu’il se révèle depuis la saison dernière.

Farioli peut tout débloquer