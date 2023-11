Transferts : Un joueur du PSG veut claquer la porte !

Pierrick Levallet

Hugo Ekitike n'est plus vraiment désiré au PSG. Recruté en 2022, l'attaquant de 21 ans n'a répondu aux attentes depuis son arrivée. Les dirigeants parisiens aimeraient donc s'en débarrasser et n'ont ainsi pas hésité à l'écarter du reste du groupe. Afin de mettre un terme à son calvaire, Hugo Ekitike aurait donc pris une décision pour son avenir.

Au PSG depuis l’été 2022, Hugo Ekitike vit un véritable enfer dans la capitale. N’étant plus désiré par les dirigeants parisiens, l’attaquant de 21 ans était invité à partir lors de ce mercato estival. Toutefois, l’ancien du Stade de Reims est resté au PSG. Mais depuis le début de saison, Hugo Ekitike se retrouve écarté du reste du groupe.

Ekitike vit un calvaire au PSG

Le buteur parisien n’a disputé que huit petites minutes sous les ordres de Luis Enrique et n’est plus apparu sous le maillot rouge et bleu depuis le 12 août dernier (0-0 contre Lorient). De ce fait, Hugo Ekitike aurait fini par prendre une décision pour son avenir au PSG.

Sa décision est prise pour son transfert