Transferts : Un club anglais refroidi par le PSG ?

Au cours du mercato estival sur lequel le rideau se fermera le 30 août prochain dans l’hexagone, le PSG prévoirait entre autres de trouver un acheteur pour Manuel Ugarte. Les attentes économiques du Paris Saint-Germain pourraient lui jouer un sale tour auprès de Manchester United.

Les dirigeants du PSG pensaient avoir enfin mis la main sur le milieu récupérateur tant recherché depuis le départ de Thiago Motta en 2018 en la personne de Manuel Ugarte l’été dernier grâce au transfert bouclé par le biais du paiement de sa clause libératoire de 60M€ incluse dans son ancien bail du Sporting Lisbonne.

Transfert d’Ugarte au programme ?

Cependant, malgré des débuts plus que prometteurs sous la houlette de Luis Enrique au PSG les premiers mois de la saison, l’importance de Manuel Ugarte est devenue de plus en plus infime dans l’esprit de l’entraîneur espagnol. Au point où le Paris Saint-Germain préparerait son transfert cet été et aurait reçu une offre de Manchester United refusée selon L’Équipe , jugée insuffisante par les Parisiens.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Valorisé trop cher par le PSG, Ugarte verrait Manchester y réfléchir à deux fois pour son transfert