Transferts - PSG : Une star à 115M€ donne sa réponse !

Benjamin Labrousse

Comme révélé par le10sport.com, le PSG n’a pas cherché à recruter un milieu de terrain supplémentaire cet hiver. Néanmoins, le club parisien pourrait préparer ses plans pour le mercato estival, et apprécierait le profil de Bruno Guimaraes. Le joueur de Newcastle possède une clause libératoire de 115M€ dans son contrat, et s’est récemment exprimé sur son avenir.

Désormais focalisé sur sa fin de saison, le PSG pourrait d’ores et déjà établir un plan de bataille pour le prochain mercato estival. Cet hiver, Paris a décidé de ne pas se renforcer au milieu de terrain, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 12 décembre dernier. Priorisant le secteur défensif, le club de la capitale pourrait mettre le paquet sur un milieu de gros calibre. Récemment, le nom de Bruno Guimaraes est revenu avec insistance du côté du PSG.

PSG : Un sacrifice de Luis Enrique est dévoilé ! https://t.co/egPNLSCDxf pic.twitter.com/SCJrVbbCxa — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Le PSG convoite une star à 115M€

Devenu un élément incontournable de Newcastle, Bruno Guimaraes fait saliver plusieurs cadors européens. Le Brésilien possède une clause libératoire de 115M€, ce qui pourrait faciliter l’opération. Récemment, le Daily Mirror révélait que le PSG était même très confiant dans sa capacité à recruter l’ancien de l’OL l’été prochain. Bruno Guimaraes lui, s’est exprimé à propos de son avenir au sortir de la victoire des Magpies face à Nottingham (2-3) samedi.

Bruno Guimaraes sort du silence pour son avenir