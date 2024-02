Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, la tendance concernant Kylian Mbappé est clairement à un départ vers le Real Madrid. Néanmoins, tant que rien n'est officiel, difficile d'affirmer de façon définitive quel sera le choix de l'attaquant du PSG. Mais pour Ramón Álvarez de Mon, la tendance se confirme clairement en interne.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. En tout cas, officiellement, l'attaquant du PSG n'a pas encore tranché entre une prolongation au PSG ou un départ libre vers le Real Madrid. Bien que la tendance penche clairement vers la seconde option. Ce que confirme le journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon.

«Peut-être que cette communication a déjà eu lieu en privé»

« Ils ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il était très important que le PSG éclaircisse toute cette affaire avant le match contre la Real Sociedad, qui aura lieu le mercredi 14 février. Peut-être que cette communication a déjà eu lieu, une chose est privée et une autre est publique. Je n'en sais rien, c'est de la pure spéculation. Pour le Real Madrid comme pour le PSG, la présence ou l'absence de Mbappé a un impact important sur la planification », affirme-t-il dans un premier temps sur la chaîne Twitch de Ruben Martin, avant d'en rajouter une couche.

«Au Real Madrid, l'optimisme grandit au fil des jours»