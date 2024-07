Transferts - PSG : Un fiasco à 60M€ sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival est ouvert depuis plus d’un mois en France, mais le PSG n’est toujours pas parvenu à trouver un terrain d’entente avec le LOSC et l’entourage de sa pépite Leny Yoro (18 ans). Pourtant bien placé pour parvenir à ses fins, le Paris Saint-Germain serait désormais distancé par le Real Madrid… et Manchester United. Les Red Devils pourraient d’ailleurs rafler la mise dans cette opération à 60M€.

Depuis plusieurs mois à présent, le PSG se préparait à accueillir Leny Yoro. le10sport.com vous dévoilait en janvier dernier que le Paris Saint-Germain avait pris rendez-vous dans l’optique de boucler le transfert du défenseur central français de 18 ans du LOSC où son contrat prendra fin le 30 juin 2025. Le Parisien l’annonce ce dimanche 14 juillet, Yoro n’honorera pas son engagement contractuel envers le club lillois.

Transferts - PSG : Luis Enrique va enrager pour son mercato ? https://t.co/hRpeOzIUvz pic.twitter.com/MOoxeG3pab — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

Le PSG largué pour Leny Yoro, départ à l’étranger pour la pépite du LOSC

le10sport.com vous dévoilait le 25 juin dernier que le PSG jetait ses dernières forces dans la bataille avec le Real Madrid pour sortir victorieux de ce combat qui se sera étendu sur de longues semaines. Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain a accusé un retard trop important dans la course à la signature de Leny Yoro. Le Parisien confirme que le PSG avait été en bonne position depuis des mois désormais dans ce dossier avec de multiples discussions entre les parties intéressées. Pour autant, l’avenir de Yoro ne s’écrira ni au LOSC, ni au Paris Saint-Germain, mais bien à l’étranger.

Manchester United va mettre 60M€ sur la table pour Yoro !

La presse ibérique n’a cessé de faire part ces dernières semaines que la volonté première de Leny Yoro était de rejoindre le Real Madrid. Toutefois, la Premier League n’est pas à écarter à l’instant T pour l’international espoir français. Outre Liverpool qui préparerait la succession de Virgil Van Dijk, c’est surtout Manchester United qui se plierait en quatre en coulisses afin de boucler le transfert de Leny Yoro. Le Parisien l’assure : les Red Devils mettraient sur pied une proposition de 60M€ pour le LOSC. Yoro est devenu une priorité pour Manchester United et notamment en raison du transfert de Willy Kambwala à Villarreal. Manchester United - Real Madrid : voici, semble-t-il, la finale de l’opération Leny Yoro.