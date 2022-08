Foot - Mercato - PSG

PSG : Message poignant de la dernière recrue du mercato

Publié le 23 août 2022 à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Récemment recruté par le PSG, Renato Sanches est le dernier renfort en date sur ce mercato estival. Et pour son retour en Ligue 1 face à son ancien club du LOSC dimanche soir, le milieu de terrain portugais n’a pas manqué de lui rendre hommage avec un mot pour les supporters nordistes.

Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le PSG a officialisé le 4 août dernier le recrutement de Renato Sanches (25 ans) en provenance du LOSC, pour 15M€. L’occasion donc pour le milieu de terrain portugais de retrouver Luis Campos ainsi que Christophe Galtier dans la capitale.

« On va faire une grande saison »

Dimanche soir, après le carton du PSG sur la pelouse du LOSC (7-1), Renato Sanches a analysé la prestation XXL de son équipe : « On a très bien joué, on a marqué beaucoup de buts. Cette équipe du PSG a beaucoup de qualités. Tout s'est bien passé ce soir. Quand c'est le cas, c'est plus facile pour nous (…) On va continuer de montrer notre qualité, notre intensité. Si on continue comme ça, on va faire une grande saison », a confié Sanches dans des propos rapportés par L’Equipe.

Un message au LOSC