Transferts - PSG : L’annonce hallucinante de Luis Enrique !

Au même titre que Kylian Mbappé, Keylor Navas a annoncé ces derniers jours son départ du PSG, lui dont le contrat arrive également à expiration. Et Luis Enrique, qui a malgré tout décidé de ne pas aligner l'ancien gardien du Real Madrid dimanche soir contre Toulouse, a avoué ne même pas être au courant de son départ...

Dimanche soir, à l'occasion de la réception de Toulouse pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, plusieurs joueurs du PSG disputaient leur tout dernier match au Parc des Princes. Ce fut bien évidemment le cas pour Kylian Mbappé, qui avait officialisé son départ du club de la capitale vendredi soir sur ses réseaux sociaux, mais un autre grand nom du PSG en avait fait de même durant le week-end. Keylor Navas (37 ans), qui arrive lui aussi au terme de son contrat à Paris, a acté son départ.

« Dire au revoir à ce qui fut ma maison »

« Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison », a communiqué le gardien costaricien sur ses réseaux sociaux quelques heures seulement après Kylian Mbappé, indiquant donc lui aussi qu'il s'en allait du PSG. Et pourtant...

Luis Enrique n'était pas au courant !