Transferts - PSG : Jackpot de 20M€ pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé aurait déjà annoncé au PSG qu'il ne comptait pas prolonger. Tout indique que la star de 25 ans signera au Real Madrid, même si elle dispose de trois offres sur son avenir. La capitale espagnole serait d'ailleurs en train de préparer l'arrivée de l'international français. Ce dernier pourrait recevoir un joli jackpot.

Après sept ans passés dans la capitale, Kylian Mbappé souhaite démarrer un nouveau chapitre de sa carrière. L’international français a annoncé aux dirigeants du PSG qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Une tendance claire semble d’ailleurs se dessiner pour sa prochaine destination puisque tout indique qu’il signera au Real Madrid.

Mbappé va débarquer au Real Madrid

Le10Sport.com vous a même révélé en exclusivité que les Merengue étaient en pole position pour obtenir sa signature. Florentino Pérez avancerait dans le bon sens dans ce dossier. Madrid, de son côté, envisagerait d’introduire une « loi Mbappé » visant à modifier les décrets fiscaux pour les nouveaux étrangers qui s’installeront dans la ville.

Madrid va lui offrir un jackpot ?