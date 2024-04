PSG : 85M€ pour s’offrir une star de Deschamps ?

Axel Cornic

Déjà lié au Paris Saint-Germain lors de son explosion à l’EA Guingamp, Marcus Thuram a décidé de quitter la Ligue 1 en rejoignant d’abord le Borussia Mönchengladbach, puis l’Inter l’été dernier. Et ça marche plutôt bien, puisque l’attaquant est même devenu l’une des valeurs sûres de l’équipe de France de Didier Deschamps... ce qui pourrait une nouvelle fois éveiller les velléités parisiennes !

Avec la fin de la saison qui approche, les débats se font de plus en plus animés autour de la succession de Kylian Mbappé, qui devrait quitter le PSG. Les indiscrétions parlent d’un mercato plutôt axé sur le collectif, mais de nombreuses stars sont pourtant liées au club parisien.

PSG : Le Real Madrid snobe Mbappé ! https://t.co/0fbeJzfTi3 pic.twitter.com/ynyTlxDfKB — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Thuram, le plus gros regret du PSG ?

C’est le cas de Marcus Thuram, qui a toujours plu aux Parisiens. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que l’été dernier Luis Campos souhaitait le rapatrier, alors que son contrat avec le Borussia Mönchengladbach touchait à son terme. L’attaquant de 26 ans a finalement décidé de signer en faveur de l’Inter et cela s’est révélé être un pari payant, puisqu’il a remporté le Scudetto dès sa première saison en Serie A en étant l'un des acteurs majeurs du dispositif de Simone Inzaghi.

L’Inter pourrait tout régler