Transferts - PSG : Il signe avec Mbappé et jubile !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Proche de Kylian Mbappé depuis maintenant plusieurs années en équipe de France, Ousmane Dembélé a choisi de rejoindre le capitaine des Bleus en étant transféré au PSG lors du dernier mercato estival. Et l'ancien attaquant du FC Barcelone se réjouit d'évoluer désormais au quotidien à ses côtés.

Avec les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG devait impérativement se renforcer dans le secteur offensif l'été dernier pour trouver de nouveaux compères d'attaque à Kylian Mbappé. C'est la raison pour laquelle Ousmane Dembélé a été délogé du FC Barcelone dans le cadre d'un transfert à 50M€, d'autant que l'ancien Rennais affichait une complicité évidente avec Mbappé en équipe de France depuis plus de cinq ans. Et il y a désormais toute une colonie d'internationaux tricolores dans les rangs du PSG, pour le plus grand bonheur de Dembélé.

« Content d'être dans le même club que Kylian »

Interrogé au micro de Téléfoot dimanche matin, le numéro 10 du PSG a livré son sentiment à ce sujet : « Je suis content d'être dans le même club que Kylian ! Il y a aussi Kolo Muani, Lucas Hernandez, pas mal de joueurs avec qui je joue en équipe de France. Maintenant, il y a Warren aussi. Je suis content d’être avec eux en club. On essaye de donner le maximum pour que le PSG gagne énormément de trophées cette année », confie Ousmane Dembélé, qui a d'ailleurs inscrit son premier but vendredi soir avec le PSG contre l'AS Monaco (5-2).

Dembélé monte en puissance