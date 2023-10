Transferts - PSG : Grande nouvelle pour cette star

Amadou Diawara

Malgré les signatures de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, le PSG souhaiterait toujours boucler le transfert de Victor Osimhen. Tombé sous le charme du buteur du Napoli, Manchester United ne devrait plus inquiéter le club de la capitale. En effet, les Red Devils seraient comblés avec Rasmus Hojlund.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a identifié plusieurs cibles pour renforcer la pointe de son attaque. Sachant qu'il aurait inscrit les noms de Victor Osimhen et d'Harry Kane sur ses tablettes, Luis Campos a finalement recruté à la fois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le Napoli s'étant montré trop gourmand pour le Nigérian, et l'ancien buteur de Tottenham ayant préféré rejoindre le Bayern.

Le PSG n'a pas oublié Osimhen

Malgré les arrivées de deux nouveaux numéro 9, à savoir Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, Luis Campos n'aurait pas tiré un trait sur Victor Osimhen. En effet, le conseiller football du PSG verrait toujours d'un bon oeil l'idée d'offrir l'attaquant de Naples à Luis Enrique. Et heureusement pour le club de la capitale, Manchester United ne devrait pas se mettre en travers de son chemin sur ce dossier.

Osimhen oublié par Manchester United ?