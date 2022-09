Foot - Mercato - PSG

PSG : Après l’échec Mbappé, le Real Madrid a tenté un gros coup

Publié le 6 septembre 2022 à 20h00 par Thomas Bourseau

Gabriel Jesus aurait pu combler le vide que Kylian Mbappé a laissé au Real Madrid en refusant de signer en faveur du club merengue. Cependant, en plus du manque d’une place d’extra-communautaire, le Brésilien voulait jouer à Arsenal, au grand dam de Carlo Ancelotti qui aurait poussé pour son recrutement.

Carlo Ancelotti, Florentino Pérez, les joueurs merengue et les supporters, tout le Real Madrid attendait avec impatience l’arrivée de Kylian Mbappé. Alors qu’il semblait destiné à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, Mbappé a finalement annoncé le 21 mai dernier sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 sur la pelouse du Parc des princes en marge de la dernière journée de Ligue 1.

Mercato - PSG : Tout était bouclé pour Mbappé au Real Madrid, une folle anecdote le prouve https://t.co/Gn5ZzObDqb pic.twitter.com/4tElttO3ER — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

Carlo Ancelotti voulait Gabriel Jesus pour oublier Kylian Mbappé

Une annonce qui a pris le Real Madrid par surprise. Quelques semaines plus tard, la direction merengue dégainait une offre avoisinant les 100M€ pour recruter Aurélien Tchouaméni. Et en parallèle, Carlo Ancelotti aurait réclamé le profil d’un attaquant spécifique pour oublier l’échec Kylian Mbappé : Gabriel Jesus. D’après les informations divulguées par Fabrizio Romano lors de The Here We Go Podcast, l’entraîneur du Real Madrid aurait fait de Gabriel Jesus une cible principale pour combler le vide que Kylian Mbappé devait occuper.

Mais Gabriel Jesus voulait relever le challenge Arsenal