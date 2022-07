Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Un mince espoir existe encore pour le mercato de Strootman

Publié le 9 juillet 2022 à 17h15 par Axel Cornic

Pablo Longoria doit une nouvelle fois trouver une solution pour Kevin Strootman, qui est revenu après un prêt écourté à Cagliari. Figurant parmi les plus gros salaires de l’effectif, le Néerlandais pourrait grandement soulager l’OM avec un départ, même si on ne sait pas encore si Igor Tudor aura l’intention de miser sur lui cette saison.

On prend les mêmes et on recommence. Après l’avoir poussé vers le Genoa à l'hiver 2021 puis à Cagliari quelques mois après, Pablo Longoria se retrouve une nouvelle fois avec Kevin Strootman sur les bras. Le milieu sort d’une nouvelle saison décevante et le président de l’OM aimerait beaucoup lui trouver un nouveau club, en bouclant peut-être la même opération qu’auparavant, soit un prêt avec une partie du salaire pris en charge.

Longoria peut compter sur Verona pour Strootman

Ce samedi, La Gazzetta dello Sport explique qu’un club de Serie A serait prêt à relancer Kevin Strootman, dont l’ancienne équipe de Cagliari a été relégué la saison dernière. Il s’agirait de l’Hellas Verona, club dirigé par Igor Tudor jusqu’en mai dernier, qui ne possèderait toutefois pas une grande marge de manœuvre.

