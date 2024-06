Transferts - OM : Ça va partir dans tous les sens après l’Euro !

Thomas Bourseau

L’heure est au mercato et à la préparation de la saison prochaine pour l’OM. Et il se trouve que le départ de Jonathan Clauss fasse partie des plans de l’Olympique de Marseille. Que ce soit dans l’hexagone ou au-delà de ses frontières, Clauss serait convoité. Son transfert devrait avoir lieu après l’Euro.

Jonathan Clauss a bouclé sa deuxième saison à l’OM. Et force est de constater que cet exercice ne fut certainement pas de tout repos pour l’international français. Poussé vers la sortie cet hiver, le défenseur droit marseillais a refusé de s’en aller et a affirmé que tout était derrière lui désormais à Téléfoot en interview en mars dernier.

L’OM et Clauss prêts à rompre ?

Et pourtant, que ce soit le président Pablo Longoria ou le conseiller sportif Mehdi Benatia, les deux hommes forts de l’OM ne se sont pas gênés pour ouvertement critiquer Jonathan Clauss sur son manque d’investissement à l’OM. Téléfoot explique ces dernières heures qu’un départ de Clauss pendant le mercato estival est la tendance actuelle. À un an de la fin de son contrat, l’Olympique de Marseille souhaiterait témoigner de son transfert. Une éventualité qui ne déplairait pas non plus au joueur.

La France, l’Italie et l’Angleterre s’arrachent Clauss ?