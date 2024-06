Mbappé : Thierry Henry annonce un problème au Real Madrid

Thibault Morlain

Le Real Madrid l’a montré ce samedi soir en finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund : l’équipe de Carlo Ancelotti peut gagner sans Kylian Mbappé. Désormais, il va falloir intégrer le futur ex-joueur du PSG, dont l’arrivée devrait être officielle dans les prochaines heures. Un casse-tête pour Ancelotti au Real Madrid sur lequel s’est prononcé Thierry Henry.

La finale de la Ligue des Champions passée et remportée, le Real Madrid va désormais pouvoir annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé. L’officialisation devrait tomber d’ici quelques heures et le capitaine de l’équipe de France rejoindra ainsi l’effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Une arrivée XXL qui pose toutefois des questions. Comment faire cohabiter Mbappé au milieu des stars du Real Madrid et notamment Vinicius Jr, tout en gardant un certain équilibre ?



« Vous ajoutez un autre problème à l’équilibre de l’équipe »

Pour CBS , Thierry Henry s’est confié sur ce problème qui s’annonce pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé. « C’est un bon problème d’avoir Mbappé et Vinicius ? Ancelotti a parlé de l’équilibre précédemment. Il pensait que son équipe n’était pas bien équilibrée. En ayant Kylian, vous allez avoir un autre problème pour équilibrer l’équipe quand vous n’allez pas avoir le ballon. Je ne dis pas qu’il ne peut pas le faire, je dis que vous ajoutez un autre problème à l’équilibre de l’équipe », a fait savoir le champion du monde 98. Relancé sur le duel entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr pour le poste d’ailier gauche, Thierry Henry a répondu : « Vinicius va-t-il aller dans l’axe ou c’est Mbappé ? Je sais qu’ils sont tous les deux meilleurs sur le côté, mais je ne sais pas qui va aller où. Je ne sais pas quel système sera trouvé pour faire que ces deux joueurs coexistent ».

Mbappé et Vinicius Jr « sont compatibles »