Transferts - OM : Adrien Rabiot «peut refuser» Marseille

Ancien titi parisien, Adrien Rabiot a débarqué à Marseille cette semaine à la surprise générale. Sans club depuis cet été, l'international français a trouvé refuge chez l'ennemi, une situation qui ne passe pas pour un grand nombre de supporters parisiens. Beaucoup ne comprennent pas qu'un joueur puisse aller jouer chez l'ennemi après avoir passé des années à l'affronter et à le tacler. Aurait-il mieux faire de refuser ?

Cet été, Adrien Rabiot s'est retrouvé sans solution après son départ de la Juventus. L'international français montrait des exigences salariales trop élevées alors que plusieurs clubs s'intéressaient à lui. Pisté par l'OM, il a fini par accepter un contrat de deux ans, une décision très contestée par les supporters parisiens comme par certains observateurs. Alexy Bosetti, ancien attaquant de l'OGC Nice reconverti en ultra, n'a pas pu cacher sa déception.

« Ça me dégoûte »

Une semaine après le duel qui a opposé l'OM et l'OGC Nice en Ligue 1 avec la victoire marseillaise, les tensions sont toujours présentes entre ces deux grands clubs du sud de la France. Le transfert d'Adrien Rabiot fait couler beaucoup d'encre, à tel point que même à Nice on a du mal à accepter la situation. « Que m’inspire l’arrivée de Rabiot à l’OM ? Ça me dégoûte... Je ne dis pas qu'il doit faire vingt ans dans le même club, mais il y a un minimum à respecter. Regardez (Lucas) Hernandez, il est Marseillais, il part du Bayern Munich, et une heure après il dit : "Ici c'est Paris !" C'est ridicule. Ce n'est pas comme s'il était au FC Annecy et qu'on lui proposait le PSG » a réagi Alexy Bosetti dans un entretien avec L'Equipe.

Rabiot aurait dû refuser ?

Même si la situation a été très compliquée avec le PSG qu'il a fini par quitter en 2019, Adrien Rabiot fait un choix surprenant puisqu'il confiait ne jamais envisager de signer à l'OM il y a quelques années. Sa position actuelle, le fait de se retrouver sans club, l'a sûrement obligé à revoir ses priorités. « Un joueur a toujours le choix de signer. Il peut refuser, et Rabiot aussi. C'est honteux, c'est tout ce que je déteste dans le foot » poursuit Bosetti.