Transferts : L’OM veut le mettre dehors, il refuse !

Thomas Bourseau

Le rideau tombera le 3 février prochain sur le mercato hivernal, laissant à l’OM 10 jours afin de parvenir à ses fins : boucler les départs d’Elye Wahi, attendu à l’Eintracht Francfort, et de Lilian Brassier. Pour ce qui est du cas du défenseur central, l’affaire semble loin d’être entendue…

Le 8 novembre 2024, à savoir la déroute de l’OM à domicile contre l’AJ Auxerre (3-1), Lilian Brassier signait peut-être sa pire performance sous le maillot olympien depuis son arrivée du Stade Brestois l’été dernier. Cette rencontre lui a valu six rencontres sur le banc des remplaçants et une non convocation depuis.

L’OM attend toujours de boucler le départ de Brassier

Entré seulement pour une minute de jeu contre l’ASSE en décembre (2-0), Brassier a dû attendre le nul concédé par l’Olympique de Marseille contre Strasbourg dimanche dernier (1-1) pour refaire un match dans son intégralité. Quand bien même la performance de Lilian Brassier aurait été saluée en interne, si l’on se fie aux informations communiquées par L’Équipe, la question de son départ d’ici la fin du mercato, le 3 février prochain, est toujours un sujet d’actualité.

Brassier dit non à un club étranger ?

Mais pour aller où ? Lilian Brassier a été annoncé du côté de Leicester, du Stade Rennais ou encore la Juventus. Pour le moment, le flou demeure quant à son éventuelle destination. Mais L’Équipe affirme dans ses colonnes que le défenseur central de 25 ans aurait déjà rejeté l’offre d’un club étranger.