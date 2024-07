Transferts : Les 3 dossiers brûlants du mercato de l’OM

Arnaud De Kanel

L’OM est sur tous les fronts depuis le début du mercato estival. Après avoir intronisé Roberto De Zerbi au poste d’entraineur, vendu Iliman Ndiaye, Vitinha ou encore acheté Lilian Brassier et Ismaël Koné, le club phocéen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Trois dossiers retiennent actuellement l’attention des dirigeants olympiens.

Tout se met en place du côté de l’OM. Mardi, l’heure était à la présentation du nouvel entraineur Roberto De Zerbi. L’occasion pour Pablo Longoria, présent aux côtés de l’Italien, de faire l’état des lieux au sujet du mercato. « Les moyens à disposition c'est ce qu'on a promis au coach, de faire le maximum avec notre budget sans avoir besoin de trésorerie. La trésorerie c'est la chose la plus importante dans le football et on veut donner au coach ce qu'on peut en restant raisonnable. On veut changer beaucoup de choses en commençant par la mentalité et la discipline. Beaucoup de choses n'étaient pas appliquées au club la saison dernière. Après pour gagner, tu as besoin de très bons joueurs. La saison dernière, des comportements individuels et collectifs n'étaient pas bon mais je vais tourner la page pour le futur. Il faut regarder le passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs », a déclaré le président de l’OM. Actuellement, les dirigeants travaillent sur trois dossiers prioritaires.

Mason Greenwood

Le plus important d’entre-eux concerne Mason Greenwood. L’attaquant de Manchester United était tout proche de s’engager avec l’OM il y a quelques heures mais la déclaration du maire de Marseille l’aurait quelque peu refroidi. Néanmoins, les dirigeants gardent espoir de le convaincre et ils en font leur priorité en attaque.

Valentin Carboni

Auteur d’une belle saison avec Monza, Valentin Carboni a tapé dans l’oeil de Roberto De Zerbi. L’entraineur italien a réclamé le transfert du milieu offensif argentin mais l’Inter Milan prévoit d’abord de s’entretenir avec lui. Carboni est la priorité de l’OM au poste de numéro 10.

Alberto Valles

Enfin, la dernière piste la plus bouillante mène à Alvaro Valles. Alors que le départ de Pau Lopez ne fait plus aucun doute, l’OM aurait formulé une grosse offre à Las Palmas pour s’attacher les services du portier espagnol. Problème, ce dernier se serait mis d’accord avec le Betis qui offre malgré tout beaucoup moins que l’OM. Les prochaines heures seront décisives pour ces trois dossiers brûlants.