Transferts : Le rêve du PSG chamboulé par une recrue ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et le PSG dispose déjà d’une certitude : il faudra combler le vide laissé par le départ plus que probable de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l’a dernièrement confirmé, le dossier Bernardo Silva, qui est la signature rêvée de Luis Campos, est bel et bien d’actualité. Cependant, Marco Asensio irait chercher un autre milieu de Manchester City.

En juin 2022, Luis Campos débarquait au PSG en tant que conseiller football. Et très vite, le dirigeant portugais a annoncé la couleur en coulisses concernant son transfert rêvé pour le Paris Saint-Germain : Bernardo Silva comme le10sport.com vous le confiait en exclusivité en août 2022.

Bernardo Silva prêt à quitter Manchester pour le PSG ? Asensio propose Rodri

Malgré une offre de 80M€ refusée par Manchester City, et une autre offensive un an après en 2023, Bernardo Silva a signé une prolongation de contrat pour une saison supplémentaire avec les Skyblues . Cependant, une clause libératoire de 58M€ a été incluse dans le bail en question et sera effective à l’arrivée de l’été. Et le joueur veut toujours venir comme le10sport.com vous l’affirmait le 19 février dernier.

Transferts : Panique au PSG, une offre de 90M€ est refusée https://t.co/09kLG4GPGp pic.twitter.com/rLngdiUAbH — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«Rodri. Il est jeune, il a beaucoup évolué ces dernières années à Manchester City»