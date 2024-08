Transferts : Le PSG tease la fin de son mercato ?

Thomas Bourseau

D’ici la clôture du mercato estival, le PSG pourrait-il enfin dénicher l’attaquant désiré pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé ? Luis Enrique, en marge de la première du Paris Saint-Germain en Ligue 1, s’est dit plus que content du groupe dont il dispose à l’instant T avec le renfort de Désiré Doué dans les prochaines heures. Fin de dossier pour la succession de Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain s’est lancé en quête d’un successeur à Kylian Mbappé depuis l’annonce de ce dernier en coulisses en février dernier concernant son départ en tant qu’agent libre en fin de saison. Toutefois, à deux semaines de la clôture du mercato estival, le PSG ne compte toujours pas de nouvel attaquant dans ses rangs. Seul le polyvalent Désiré Doué, capable de jouer milieu offensif et ailier, est sur le point de débarquer.

Mercato - PSG : Rebondissement pour cette recrue à 20M€ ! https://t.co/IBKfR5CrIi pic.twitter.com/dkv3qu2zbP — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

«On a un effectif suffisant aussi bien en qualité qu'en quantité»

Toutefois, quand bien même Kylian Mbappé se soit envolé pour le Real Madrid, Luis Enrique s’est montré satisfait de son groupe en conférence de presse jeudi. « Je pense que oui, on a un effectif suffisant aussi bien en qualité qu'en quantité. Certes la saison va être longue avec plusieurs compétitions. Je suis satisfait de ce que j’ai ».

«C’est un défi pour les attaquants, mais aussi pour toute l’équipe»

D’ailleurs, au sujet de la vie sans Kylian Mbappé et ses dizaines de buts inscrits par saison pour le club parisien, l’entraîneur du PSG n’a pas manqué de voir le bon côté des choses et le défi « passionnant » que cela va être pour le vestiaire du Paris Saint-Germain et son staff technique. « C’est un défi passionnant. C’est un défi de montrer que le football est un sport collectif. C’est un défi pour les attaquants, mais aussi pour toute l’équipe. Nous voulons être un acteur majeur de toutes les compétitions, donc il faut améliorer à la fois l’attaque et la défense. Mon avis c’est qu’on peut y arriver. C’est mon objectif ». a révélé Luis Enrique par le biais de propos relayés par RMC Sport.