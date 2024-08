Mercato - OM : Un ancien du PSG intervient pour régler son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, son arrivée à l’OM avait enflammé les fans olympiens. Un an plus tard, Iliman Ndiaye n’est déjà plus à Marseille. En effet, lors de ce mercato, le Sénégalais a fait ses valises pour rejoindre Everton en Angleterre. Un transfert sur lequel s’est exprimé Ndiaye, dévoilant notamment l’importance d’un certain Idrissa Gueye, ancien joueur du PSG.

Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang… Ils ont un point commun, celui d’avoir été recruté par l’OM l’été dernier et d’avoir été vendu à l’occasion de ce mercato. Les 3 joueurs ne seront donc restés qu’un an à Marseille. En ce qui concerne Ndiaye, la déception a été plus grande étant donné l’attente à son arrivée sur la Canebière. Le voilà donc déjà reparti de l’OM, lui qui a été vendu à Everton pour près de 20M€.

« Evidemment, Idrissa m’a parlé »

A l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports, Iliman Ndiaye a été interrogé sur son transfert à Everton et surtout le rôle joué par son compatriote sénégalais, Idrissa Gueye. Le nouveau joueur des Toffees a alors confié : « Evidemment, Idrissa m’a parlé avant car Everton me voulait depuis un moment ».

« Je lui ai demandé comme c’est à Everton »

« Vous savez comment c’est, vous demandez aux autres joueurs comment c’est au club. Je lui ai demandé comme c’est à Everton. Il m’a beaucoup parlé du club. Il m’a parlé du club, des fans. Il m’a dit que les fans allaient m’aimer », a poursuivi Ndiaye, désormais à Everton après son départ de l’OM.