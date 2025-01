Transferts : Le PSG refoule un attaquant, Luis Enrique a gagné !

Thomas Bourseau

Entre Victor Osimhen et le PSG, cela n'a jamais fonctionné sur le marché des transferts malgré les innombrables rumeurs. Le feuilleton Osimhen aurait atteint un point de non-retour puisque selon TF1, qui confirme la tendance dessinée par le10sport.com dès l'été dernier, le Paris Saint-Germain aurait mis un terme à sa poursuite de l'attaquant nigérian. La faute à Luis Enrique ?

Luis Enrique pourrait bien avoir eu gain de cause. Depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé à ses dirigeants en février 2024, il est grandement question de l'éventuelle signature de Victor Osimhen au PSG. The Athletic le confiait dans la foulée de l'annonce de Mbappé et les informations se sont succédées à ce sujet par la suite. Et pourtant, il n'y a jamais eu de réelles discussions entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et l'attaquant prêté à Galatasaray par le Napoli comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité le 21 juillet dernier.

Osimhen au PSG ? 🤔 Un transfert à 75M€ qui pourrait chambouler l'avenir des Parisiens cet hiver ! Restez connectés pour les news.

➡️ https://t.co/DcsAh1Z0op pic.twitter.com/oF7l8wjHKf — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

Luis Enrique n'a jamais voulu de Victor Osimhen au Paris Saint-Germain

La raison serait susceptible de provenir de la réticence de Luis Enrique de témoigner de la signature de Victor Osimhen au PSG. Sur le plateau du Canal Champions Club à l'automne dernier, Samir Nasri tenait le discours suivant au sujet du feuilleton Victor Osimhen. « Luis Enrique a refusé Osimhen, pour d’autres raisons. Des raisons comme la vie personnelle d’Osimhen, qui ne fait que la fête. Ça se respecte, c’est un entraîneur, c’est lui qui va gérer les états d’âme, et les joueurs sur le terrain. ».

Le PSG aurait décidé de tout arrêter pour le processus du transfert d'Osimhen

Et si l'on se fie aux informations divulguées par Saber Desfarges pendant l'émission de Téléfoot dimanche, le feuilleton Osimhen aurait tout bonnement trouvé son épilogue au PSG. Le dossier aurait été totalement refermé par la direction sportive gérée par Luis Campos. En cas de départ de Randal Kolo Muani, un remplacement sera déniché sur le marché des transferts, mais ce ne serait en aucun cas Victor Osimhen. Luis Enrique peut donc exulter.