Transferts : Le PSG prépare une surprise pour remplacer Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG cet été. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement dans un nouveau club. Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, la direction du PSG penserait à recruter Khvicha Kvaratskhelia, attaquant du Napoli.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va claquer la porte du Parc des Princes après sept saisons de règne à Paris. En effet, la star de 25 ans a déjà annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement à l'issue de son contrat le 30 juin.

Mercato - PSG : Nouveau problème pour remplacer Mbappé ? https://t.co/dE4UEM5v8h pic.twitter.com/NZUfDEa2aw — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Le PSG veut piocher en Serie A pour oublier Mbappé

Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG aurait plusieurs idées en tête. En effet, comme confirmé par la Gazzetta dello Sport , les hautes sphères rouge et bleu auraient bel et bien identifié les profils de Victor Osimhen (Napoli) et de Rafael Leao (AC Milan). Mais à en croire le média italien, un troisième attaquant de Serie A serait dans le viseur du PSG : Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia dans les petits papiers du PSG ?