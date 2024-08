Transferts : Le PSG a une ouverture pour cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG est toujours à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire. Le club de la capitale lorgne notamment Joshua Kimmich, à qui il ne reste qu’un an de contrat du côté du Bayern Munich. Si la star de 29 ans a décidé de rester en Bavière cette saison, l’international Allemand pourrait partir libre en 2025. Explications.

Le mercato estival du PSG n’est pas terminé. Mais au cours des dernières semaines, le club parisien a connu plusieurs désillusions de taille au niveau du marché des transferts. Ce n’est pas un secret, les dirigeants franciliens souhaitaient se renforcer au milieu de terrain cet été. Et malgré l’arrivée de João Neves en provenance de Benfica, Paris espérait boucler l’arrivée de Joshua Kimmich.

Mercato : Le PSG plombé par un joueur de l’équipe de France ? https://t.co/oDsj132Rue pic.twitter.com/t2lbsJw4wd — le10sport (@le10sport) August 7, 2024

« Toutes les portes sont ouvertes à tout le monde »

Il y a peu, la vedette du Bayern Munich affirmait d’ailleurs que son avenir était plutôt orienté vers une saison supplémentaire en Bavière : « En général, on peut toujours se parler de manière sensée (avec les dirigeants). Je pense que toutes les portes sont ouvertes à tout le monde. Globalement, je me sens très à l’aise ici, à Munich. Tous mes enfants sont nés ici, nous avons tout construit ici. Bien évidemment, la saison dernière n’a pas été aussi réussie qu’espéré. Ce n’est pas la devise du Bayern Munich, ni la mienne d’ailleurs. Maintenant, j’ai très faim et je suis plein d’énergie pour la nouvelle saison », confiait le joueur de 29 ans.

Le nouveau contrat de Kimmich n’est clairement pas assuré

Cependant, à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Philipp Kessler, la possibilité de voir Joshua Kimmich ne pas signer de nouveau contrat avec le Bayern Munich est réelle. Selon ce dernier, il est fort probable que l’international Allemand décide de baisser son salaire en Bavière. Au sommet de son art, Joshua Kimmich pourrait ainsi parapher un nouveau bail avec le Bayern, mais cela se fera sous ses conditions. Affaire à suivre pour le PSG...