Transferts : Le PSG a bloqué un crack, il ne digère pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps considéré comme un élément issu du centre de formation très prometteur, Lorenzo Callegari avait pourtant quitté le PSG par la toute petite porte après de belles promesses. Et le milieu de terrain de 26 ans, qui évolue désormais au Canada, dresse un constat amer sur la fin de son aventure avec le club de la capitale...

Son nom ne parlera probablement pas au plus jeunes, et pourtant Lorenzo Callegari (26 ans) aurait pu être le Warren Zaïre-Emery de l'ère Unai Emery au PSG ! Pur produit du centre de formation, le milieu de terrain avait même intégré l'équipe première en 2016 sous l'impulsion du nouvel entraîneur espagnol de l'époque, et avait reçu de belles promesses pour son futur au club. Mais finalement, dans l'anonymat le plus total, Callegari avait quitté le PSG libre en 2018 et raconte son histoire dans les colonnes de L'EQUIPE .

Départ de Mbappé : Séisme évité au PSG ? https://t.co/jR0HvyJEY4 pic.twitter.com/qUp6x5JsvQ — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

« On aurait aimé avoir une explication »

« Je savais bien que je n'allais pas être titulaire devant Motta, Verratti et Matuidi. Mon but était de regarder, apprendre. On s'entraînait avec les pros et on jouait avec la réserve. Puis, du jour au lendemain on nous a demandé de prendre nos affaires et de traverser la rue, comme des enfants. On retourne en N2 et là, plus de nouvelles. La formation était soi-disant importante dans la politique du club mais quand tu vois ce qu'ils faisaient avec nous... Était-ce juste un coup de com ? On aurait aimé avoir une explication. On était dans le flou total », explique Callegari, qui avait pourtant eu la possibilité d'être prêté par le PSG afin de trouver du temps de jeu.

Le PSG a bloqué son départ en prêt