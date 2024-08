Transferts : Il annonce en direct un pari avec Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et le clan Mbappé, c’est définitivement terminé. Kylian est parti au Real Madrid et son petit frère a signé au LOSC. Ethan Mbappé a justifié cette décision en soulignant la nécessité de tracer son propre chemin. Et le président du LOSC Olivier Létang a reconnu avoir tenté un coup en recrutant le cadet de la famille Mbappé.

Ethan Mbappé aurait pu prendre le chemin de la facilité et poursuivre au PSG qui semblait être enclin à l’idée de le conserver quand bien même son grand frère Kylian Mbappé avait fait le choix de quitter le club de la capitale afin de rejoindre le Real Madrid. Cependant, le milieu de terrain de 17 ans a pris une décision qui lui permis de tracer sa propre route et de s’extirper de l’ombre de son frère au Paris Saint-Germain où il en est le meilleur buteur de l’histoire avec 256 réalisations à son actif.

«C’était important de créer mon propre chemin et le LOSC est le bon club»

Ce jeudi, à l’instar de Thomas Meunier et de Ngal'ayel Mukau, Ethan Mbappé est passé par la case conférence de presse afin de proprement se présenter comme nouvelle recrue du LOSC où il a signé un contrat courant jusqu’en juin 2027. Et afin de justifier son départ du PSG pour Lille, le principal intéressé a tenu le discours suivant. « C’était important de créer mon propre chemin et le LOSC est le bon club pour créer ma propre histoire. Je dois travailler pour avoir le temps de jeu que je souhaite ». En outre, Ethan Mbappé a fait savoir qu’il comptait prendre comme modèle Benjamin André, milieu expérimenté de 33 ans du LOSC. « Benjamin André fait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1. Je vais beaucoup m’appuyer sur lui cette année ».

«J’ai été beaucoup plus vigilant sur la venue de Ethan, c’est un garçon avec lequel il faut de la patience»

Olivier Létang était également de la partie ce jeudi après-midi. Le président du LOSC affirme avoir pris des précautions dans le feuilleton Ethan Mbappé, sachant pertinemment qu’il faudra lui laisser le temps et l’espace pour éclore. « J’ai été beaucoup plus vigilant sur la venue de Ethan, c’est un garçon avec lequel il faut de la patience. Il a toutes les qualités pour réussir ! ».