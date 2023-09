Transferts : Il a vu débarquer «un phénomène» au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel, Marco Verratti n'est plus un joueur du PSG. Le milieu de terrain italien vient de s'engager avec Al-Arabi, au Qatar, et Blaise Matuidi se remémore avec une certaine nostalgie l'été où il a vu débarquer Petit Hibou alors qu'il n'était à l'époque qu'un espoir à son poste.

Mercredi soir, le PSG et Al-Arabi ont officialisé le transfert de Marco Verratti, qui rallie donc le club qatari pour 50M€ après onze années passées dans la capitale française. La fin d'une longue histoire pour l'international italien, qui avait été recruté en 2012 en provenance de Pescara, alors qu'il n'était à l'époque qu'un espoir prometteur.

Matuidi se souvient de Verratti

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Blaise Matuidi se confie sur l'image qu'il gardera de son ancien coéquipier du PSG entre 2012 et 2017 : « Une image fantastique. À mes yeux, vu les titres qu'il a remportés, Marco a marqué l'histoire du PSG. Quand il est arrivé, il était tout jeune, insouciant, personne ne le connaissait. Mais dès ses premiers ballons, on a vu que c'était un petit joyau qui allait faire vibrer le Parc des Princes », confie l'ancien milieu de terrain du PSG sur Verratti.

« On s'est dit qu'on tenait un phénomène »