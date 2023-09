«Un phénomène» a débarqué au PSG, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les prochaines heures, Al-Arabi devrait officialiser le transfert de Marco Verratti. Poussé vers la sortie par le PSG, le milieu de terrain a déjà passé sa visite médicale et la signature de son contrat serait imminente. Son ancien coéquipier au PSG, Blaise Matuidi est revenu sur le parcours parisien de l'international italien et sur les promesses entrevues au moment de son arrivée.

En 2012, le Qatar mettait la main sur un jeune joueur de 19 ans, inconnu du grand public. Un certain Marco Verratti, arrivé en provenance de Pescara. Surnommé « le hibou », il ne savait pas qu'il passerait onze ans dans le groupe du PSG, jusqu'à cet été. Poussé vers la sortie, Verratti n'était plus en odeur de sainteté dans la capitale. Ne rentrant pas dans les plans de Luis Enrique, il a été contraint de chercher un point de chute. Annoncé en Arabie Saoudite, il a finalement privilégié le Qatar. Il devrait s'engager avec Al-Arabi dans les prochaines heures.

Matuidi juge l'aventure de Matuidi

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Blaise Matuidi est revenu sur le parcours de Verratti, notamment sur son arrivée au PSG. « L’image que je vais garder de Verratti ? Une image fantastique. A mes yeux, vu les titres qu’il a remportés, Marco a marqué l’histoire du PSG. Quand il est arrivé, il était tout jeune, insouciant, personne ne le connaissait. Mais dès ses premiers ballons, on a vu que c’était un petit joyau qui allait faire vibrer le Parc des Princes » a lâché l'ancien international français.

« On s’est dit que l’on tenait un phénomène »