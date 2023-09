Mercato - PSG : Jackpot assuré pour Verratti !

Pierrick Levallet

Arrivé il y a plus de dix ans au PSG, Marco Verratti va ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. L'Italien a signé à Al-Arabi au Qatar ce mardi et n'est donc plus un joueur parisien. Un véritable jackpot l'attend d'ailleurs au sein du club qatari, où son salaire sera nettement plus élevé que celui qu'il percevait chez les Rouge-et-Bleu.

Entre Marco Verratti et le PSG, c’est fini. Recruté en 2012 dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic et de Thiago Silva, l’Italien a grandi dans la capitale jusqu’à devenir l’un des meilleurs à son poste. Mais le milieu de terrain n’était plus désiré au sein de la formation parisienne cet été. Mis à l’écart depuis le début de saison par Luis Enrique, notamment à cause de sa condition physique, Marco Verratti a fini par se faire une raison et a accepté d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière.

PSG : Verratti frôle un record historique avec son transfert https://t.co/WuQfsTLS0M pic.twitter.com/SfR282oPg8 — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

C'est bouclé, Verratti file au Qatar

Al-Arabi est donc rapidement passé à l’action pour s’attacher les services de la star du PSG. Un accord a fini par être trouvé entre le club qatarien et les Rouge-et-Bleu autour d’une indemnité de transfert à 45M€. Marco Verratti, lui, a donné son feu vert et était même au Qatar ces dernières heures pour finaliser son arrivée à Al-Arabi. Fabrizio Romano a d’ailleurs récemment révélé que le joueur de 30 ans venait tout juste de signer son contrat ce mardi. Et son nouveau salaire a déjà été révélé.

Une revalorisation salariale l'attend à Al-Arabi