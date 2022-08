Foot - Mercato - FC Nantes

Lafont, Kakuta… Kita évoque les dossiers brûlants du mercato

Publié le 16 août 2022 à 18h00 par Jules Kutos-Bertin

Tenu en échec par le LOSC vendredi dernier à domicile, Antoine Kombouaré n’avait qu’un mot à la bouche : le mercato. Le FC Nantes n’a pas beaucoup recruté et risque de perdre Ludovic Blas dans les prochains jours. Interrogé sur les sujets chauds, Waldemar Kita n’a rien esquivé… ou presque.

Après une saison exceptionnelle conclue par une 9ème place de Ligue 1 et une Coupe de France remportée, le FC Nantes a vécu un mercato agité. Alors qu’Antoine Kombouaré n’était pas assuré de continuer, il a fini par rester chez les Canaris . Mais du côté du marché des transferts, le FC Nantes n’est pas très actif, de quoi agacer Kombouaré qui attend des renforts. Surtout que dans le sens des départs, cela devrait bouger…

Ludovic Blas sur le départ

Depuis plusieurs semaines, Ludovic Blas est annoncé avec insistance au LOSC. Pourtant, vendredi dernier, lors de la rencontre entre le FC Nantes et Lille, Blas portait bien le maillot jaune et vert. « Est-ce qu’on veut garder Blas dans le groupe ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire pendant un mois et demi qu'un joueur est libre de partir et ensuite que non parce que le joueur, lui, s'imagine ailleurs. On n'est pas des girouettes et il faut respecter certaines choses. Moi, Blas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est moi qui l'ai fait venir de Guingamp et on ne peut pas non plus laisser partir n'importe qui à quinze jours de la fin de mercato. Aujourd'hui, je dirais qu'il ne part pas. Moi, je veux qu'il reste », expliquait Waldemar Kita il y a quelques jours.

Antoine Kombouaré met la pression à son président

Sur le banc de touche, Antoine Kombouaré a clairement exprimé son ressenti. « Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées. Blas et Simon ? Vous l'avez vu ce soir (vendredi), on n'a que quatre attaquants, avec Evann Guessand et Mostafa Mohamed, donc il faut les garder et travailler pour avoir des renforts. Oui c'est une urgence aujourd'hui, c'est très clair », a lâché l’ancien coach du PSG. Suffisant pour convaincre Waldemar Kita de mettre la main à la poche ?

A.Kombouaré : « Je suis capable d'attendre, mais pas longtemps. Il faut renforcer l'équipe. Il faut du monde. »⚡️W.Kita : « La pression, ça ne marche pas avec moi. Il ne faut pas oublier que le marché ne bouge pas beaucoup et pas non plus dire qu'il n'y a pas de joueurs. » pic.twitter.com/9SQQ4dzyuk — SuiveurLillois (@SuiveurLillois) August 15, 2022

« Quand on se met un joueur, il y a dix clubs qui viennent dessus »