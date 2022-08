Foot - Mercato - FC Nantes

Kita sort du silence pour le transfert de cette star de Kombouaré

Publié le 15 août 2022 à 19h45 par Pierrick Levallet

Auteur d’une saison satisfaisante avec le FC Nantes, Ludovic Blas s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Le LOSC aimerait le recruter cet été. Rémy Cabella avait d’ailleurs glissé un gros appel du pied au joueur de 24 ans à l’occasion de la rencontre entre les deux clubs ce vendredi. Toutefois, le FC Nantes ne semble pas vraiment vendeur comme l’a confirmé Waldemar Kita.

La saison dernière, Ludovic Blas s’est montré plutôt convaincant sous les couleurs du FC Nantes. Le milieu offensif de 24 ans s’est d’ailleurs fait remarquer en France puisque le LOSC semble avoir jeté son dévolu sur lui. Ce vendredi, Rémy Cabella avait même invité son adversaire du soir à le rejoindre dans le club lillois. « Ludovic Blas ? J'aime bien jouer avec des joueurs avec une qualité technique au-dessus de la moyenne. Ça nous ferait tous plaisir qu'il vienne avec nous » expliquait l’ancien de l’OM. Cependant, le FC Nantes ne semble pas vraiment décidé à se séparer de sa pépite.

Transferts - FC Nantes : Kita répond à Kombouaré pour la suite du mercato https://t.co/TY8XDIwG7u pic.twitter.com/dYPxkG1Y2H — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

«Aujourd'hui, je dirais qu'il ne part pas»

« Est-ce qu’on veut garder Blas dans le groupe ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire pendant un mois et demi qu'un joueur est libre de partir et ensuite que non parce que le joueur, lui, s'imagine ailleurs. On n'est pas des girouettes et il faut respecter certaines choses. Moi, Blas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est moi qui l'ai fait venir de Guingamp et on ne peut pas non plus laisser partir n'importe qui à quinze jours de la fin de mercato. Aujourd'hui, je dirais qu'il ne part pas. Moi, je veux qu'il reste » a expliqué Waldemar Kita dans un entretien accordé à L’Equipe .

Kita est prêt à offrir autant que le LOSC