Mercato : Kombouaré, Kita… La tension monte au FC Nantes

Publié le 16 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

En cette fin de marché des transferts, ça se crispe du côté du FC Nantes. En effet, Antoine Kombouaré a dernièrement haussé le ton pour réclamer des renforts et inciter sa direction à ne pas vendre les joueurs importants. Un message directement adressé à Waldemar Kita. Et le patron du FC Nantes n’a pas tardé à répondre.

A quoi ressemblera le FC Nantes au 1er septembre ? Pour le moment, Ludovic Blas, Moses Simon et Alban Lafont, les trois joueurs principaux sont toujours. Mais vont-ils vraiment rester ? Antoine Kombouaré souhaite en tout cas absolument les conserver. De plus, l’entraîneur du FC Nantes attend également des renforts et il l’avait très bien fait savoir à sa direction.

« Je n'ai pas envie que mon équipe s’affaiblisse »

Ainsi, il y a quelques jours, Antoine Kombouaré avait mis la pression sur Waldemar Kita en cette fin de mercato. L’entraîneur du FC Nantes avait lâché : « Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées. Le groupe souhaite des arrivées. C'est dans notre intérêt à tous. On a suffisamment discuté et on sait qu'aujourd'hui il faut surtout des renforts. Je n'ai pas envie que mon équipe s’affaiblisse ».

