Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar a pris une grande décision pour son mercato

Publié le 16 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les spéculations à son sujet en début de mercato estival et les tensions très récentes avec Kylian Mbappé, Neymar a d’ores et déjà tranché pour son avenir. Et l’attaquant brésilien, engagé jusqu’en 2027, refuse catégoriquement d’entendre parler d’un départ du PSG…

De quoi sera fait l’avenir de Neymar, qui affiche une forme étincelante en ce début de saison avec le PSG (5 buts, 3 passes décisives en 3 matchs) ? Poussé vers la sortie en début d’été par sa direction qui avait notamment proposé son profil à Manchester City, l’attaquant brésilien a complètement retourné l’opinion en sa faveur depuis la reprise. Mais qu’en est-il avec le penaltygate qui l’oppose à Kylian Mbappé ?

PSG : Polémique, penalty… Ce n’est pas la première fois pour Neymar https://t.co/patBqhg7IA pic.twitter.com/M6STMSpPa9 — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Neymar déterminé à rester au PSG

À en croire les dernières tendances, ces tensions naissantes avec son coéquipier du PSG ne remettraient pas en question pour autant l’avenir de Neymar. RMC Sport a en effet révélé lundi que les proches du Brésilien expliquent en coulisses qu’il est plus épanoui que jamais au PSG et se montre exemplaire au quotidien. En clair, il paraît impensable d’imaginer Neymar quitter le Parc des Princes avant la fin du mercato.

« Il est irréprochable »