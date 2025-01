Transferts - De Zerbi : L'OM frôle la crise !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi n'avait clairement pas dissimulé ses intentions lors du point presse de vendredi en prévenant ses dirigeants de ne pas vendre les bons joueurs comme Valentin Rongier afin d'éviter tout ralentissement du projet sportif. Courtisé par le Stade Rennais, Rongier ne devrait pas y déposer ses valises cet hiver d'après le directeur sportif breton.

Depuis le 23 novembre et la victoire de l'OM sur la pelouse du RC Lens (3-1), Valentin Rongier n'est jamais sorti du onze de départ de Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien ne semblait initialement pas emballé par le profil du milieu de terrain qu'il n'utilisait pas à outrance, bien au contraire.

Sampaoli vise Rongier, mais l'OM a d'autres plans ! Découvrez pourquoi cet échange semble compromis 🔄 https://t.co/F5CR5dlhWI — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

«Ceux qui jouent bien comme Rongier ne doivent pas partir. Sinon, on va ralentir»

Toutefois, Valentin Rongier a su convaincre le coach de l'Olympique de Marseille de s'appuyer sur lui et l'OM est resté invaincu depuis. La veille de la rencontre opposant son groupe au Stade Rennais ce samedi, Roberto De Zerbi tenait le discours suivant destiné à ses dirigeants en cette période de mercato hivernal sur Rongier en conférence de presse vendredi.

« Le mercato, je n'ai pas mal à la tête plus que d'habitude. On doit renforcer l'équipe et ne pas l'affaiblir. Ceux qui jouent et qui jouent bien comme Rongier ne doivent pas partir. Sinon, on va ralentir. Parfois pour se renforcer, il faut vendre. Après quand on vend, on peut acheter encore plus fort, mais ce n'est pas le moment, je ne pense pas que c'est ce qu'il se passera ».

«C'est un joueur très fort, mais qui est absolument hors du marché»

Directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara était présent sur la pelouse du Roazhon Park en bord terrain aux côtés de Benoît Cheyrou notamment pour DAZN, co-diffuseur de la Ligue 1. L'occasion pour lui de mettre les choses au clair sur le dossier Valentin Rongier.

« Rongier ? C'est un joueur très fort, mais qui est absolument hors du marché. C'est un joueur important de l'OM, donc je ne crois pas du tout que ce soit un joueur disponible ».