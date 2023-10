Transferts : Benzema fait déjà une victime

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a quitté le Real Madrid à la fin de son contrat pour s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Barré par la concurrence du buteur français en Saudi Pro League, Abderrazak Hamdallah a décidé de claquer la porte du club saoudien.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger son séjour à la Maison-Blanche . Toutefois, le buteur français de 35 ans a finalement décidé de claquer la porte du Santiago Bernabeu.

Benzema a quitté le Real pour signer à Al Ittihad

En effet, Karim Benzema a fait ses valises l'été dernier pour s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Et son arrivée en Arabie Saoudite n'enchante pas du tout Abderrazak Hamdallah.

Hamdallah veut fuir Al Ittihad à causede Benzema