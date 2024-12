Transfert surprise, le PSG va refaire le coup ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer son effectif durant le mercato d'hiver, le PSG s'intéresserait notamment à Eduard Spertsyan (24 ans). Une offre de 20M€ pourrait même partir pour le transfert du milieu offensif arménien qui évolue à... Krasnodar. Un dossier qui n'est donc pas sans rappeler celui Matvey Safonov, lui aussi arrivé en provenance du club russe pour 20M€ à la surprise générale l'été dernier.

Auteur d'un début de saison poussif, surtout en Ligue des champions, le PSG espère redresser la barre lors de la seconde partie de saison. Pour cela, le club parisien pourrait bien se montrer actif durant le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Enrique et Luis Campos espèrent dénicher un nouvel ailier afin de venir concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Un défenseur central pourrait également être recherché en cas de départ de Milan Skriniar.

Le PSG s'intéresse à Eduard Spertsyan ?

Et afin de muscler son secteur offensif, le PSG aurait d'ailleurs déniché une nouvelle pépite. Selon les information de RB Sport, le club de la capitale préparerait en effet une offre de 20M€ pour recruter le milieu offensif de 24 ans Eduard Spertsyan. International arménien (3é sélections et 6 buts), il est également capitaine de Krasnodar et a déjà inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives cette saison dans le championnat russe.

Un nouveau coup à la Safonov ?

Une offre qui pourrait faire céder le président du club russe Sergueï Galitski, puisque le contrat d'Eduard Spertsyan s'achève en juin 2026. Il faut dire que le PSG et Krasnodar ont déjà négocié récemment un transfert puisque les Parisiens ont déboursé 20M€ l'été dernier pour recruter Matvey Safonov à la surprise générale. Le PSG pourrait donc refaire le coup en enrôlant le capitaine de Krasnodar après avoir attiré son gardien de but. Et ce serait encore une fois une sacrée surprise.