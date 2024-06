Transfert surprise à l'OM, un problème est révélé

Jean de Teyssière

Les grandes manoeuvres se préparent à l'OM ! Non qualifiés pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, les dirigeants marseillais devront sans doute user d'une stratégie différente pour recruter. L'OM réfléchit donc à plusieurs opportunités et aurait coché le nom du jeune ailier algérien jouant à Farense, au Portugal, Mohamed Bachir Belloumi. Mais son intégration au championnat de France sème des doutes.

Le mercato estival marseillais promet d'être animé et ces derniers jours, une piste inattendue est apparue : celle menant à Mohamed Bachir Belloumi. L'ailier algérien de 22 ans évolue dans le club de Farense, au Portugal, qui a terminé 10ème du championnat. Révélé cette saison avec 7 buts et 5 passes décisives en 33 matchs, l'OM proposerait 4M€ pour s'attacher les services de l'Algérien...

«Rien n’est bouclé»

Farense sait que son joueur est convoité par plusieurs clubs. Une source du club a même récemment affirmé que rien n'était encore bouclé. A l'OM, on se demande si Farense ne tente pas de faire monter les enchères. En tout cas, d'après la presse portugaise, Mohamed Bachir Belloumi disposerait d'une clause libératoire de 15M€. A voir si l'OM souhaite se conformer à cette demande portugaise.

«Le seul point d’interrogation, c’est dans le domaine athlétique»