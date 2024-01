Transfert officialisé pour un crack du PSG, il se frotte les mains

Thibault Morlain

Ce mercredi, un départ a été officialisé au PSG. Comme annoncé des derniers jours, Noha Lemina s’est envolé pour Wolverhampton, où il a été prêté avec option. Après un prêt infructueux à la Sampdoria en première partie de saison, le jeune Parisien s’est envolé pour l’Angleterre où il a retrouvé son frère, Mario. Les Wolves accueillent donc un deuxième Lemina et ils sont heureux de cette opération.

Prêté l’été dernier à la Sampdoria, Noha Lemina a galéré en Italie. Par conséquent, après quelques mois, le prêt du joueur du PSG a été cassé. Mais l’ailier de 18 ans ne va pas pour autant terminer la saison à Paris. Vivement courtisé en ce mercato hivernal, Lemina vient d’être prêté, avec option d’achat, à Wolverhampton, là où évolue son frère, Mario Lemina.

Welcoming Noha Lemina. ✍️🐺 pic.twitter.com/dijRSwByEP — Wolves (@Wolves) January 31, 2024

« C’est une opportunité qui n’arrive pas souvent »

Suite à l’officialisation de l’arrivée de Noha Lemina, Matt Hobbs a pris la parole sur les médias de Wolverhampton. Le directeur sportif des Wolves s’est alors confié en longueur sur le joueur prêté par le PSG, confiant : « Noha est un ailier jeune, rapide, qui peut jouer sur les deux côtés. Il a de bonnes capacités techniques et a eu une grande formation au PSG. C’est une opportunité de l’avoir. Il va s’améliorer sous les ordres de Gary, comme tous nos joueurs, et Gary et son équipe auront une réelle occasion de le développer, ce qui nous donnera une idée ce que nous ferons à l’avenir. (…) C’est une opportunité qui n’arrive pas souvent, d’accueillir un garçon et voir comment il trouve ses marques dans l’environnement. On ne sait jamais, les joueurs ne trouvent pas toujours leur place lorsqu’il arrive en Premier League. Il n’y a aucune pression ici, c’est simplement une opportunité de regarder un jeune talent, qui convient à notre façon de jouer. Voyons ce qu’il peut faire ».

« Mario pense que son frère est un joueur de Premier League en devenir »