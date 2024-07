Transfert imminent, l’OM va finalement payer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec déjà 4 recrues au compteur lors de ce mercato estival, l’OM s’apprêterait à faire monter ce total. En effet, le club phocéen toucherait au but en ce qui concerne l’arrivée de Valentin Carboni en provenant de l’Inter Milan. Les deux clubs devraient s’entendre sur un prêt avec option d’achat. Malgré tout, l’OM pourrait bien devoir payer cet été pour Carboni.

En ce mercato estival, l’OM met notamment l’accent sur la refonte de son milieu de terrain. Jusqu’à présent, Ismaël Koné et Pierre-Emile Højbjerg ont rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi. Et ce n’est peut-être pas terminé puisque le prochain joueur à rejoindre l’OM devrait être Valentin Carboni, milieu de terrain argentin de l’Inter Milan.

Un prêt… payant pour l’OM ?

Alors que l’arrivée de Valentin Carboni à l’OM semble de plus en plus se préciser, voilà que quelques détails resteraient encore à régler avec l’Inter Milan. Fabrizio Romano révèle ainsi que les ultimes discussions se tiendront la semaine et ça devrait notamment parler de la possibilité d’un prêt payant pour le milieu de terrain argentin.

Les détails du deal Carboni

En ce qui concerne les modalités du prêt de Valentin Carboni à l’OM, Fabrizio Romano rappelle également que l’option d’achat qui devrait être insérée dans le deal devrait s’élever à 36M€. L’Inter Milan pourrait néanmoins garder la main sur l’Argentin avec une clause de rachat de l’ordre de 40M€.