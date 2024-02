Transfert imminent à l'OL, c'est bouclé !

Amadou Diawara

Très actif lors de ce mercato hivernal, l'OL a déjà officialisé cinq transferts : Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic. Désireux de recruter un nouveau milieu de terrain d'ici la fin de cette fenêtre de transferts, les Gones auraient bouclé l'arrivée d'Orel Mangala. Le joueur de Nottingham Forest devrait arriver sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. L'opération coutant 25M€ au total.

Passé totalement à côté de sa première partie de saison, l'OL a frappé fort cet hiver pour se relancer. Déterminés à se maintenir en Ligue 1, les Gones ont officialisé cinq signatures depuis le début de cette fenêtre de transferts : Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic. Malgré tout, John Textor ne compterait pas en rester-là.

Orel Mangala arrive à Lyon

Alors que le mercato hivernal ferme ses portes ce jeudi, l'OL serait sur le point de boucler un transfert de dernière minute. Désireux de recruter un nouveau milieu de terrain, John Textor aurait mis la main sur Orel Mangala.

Un transfert à 25M€ pour Mangala ?