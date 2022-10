Foot - Mercato - OM

Transfert : Annoncé à l'OM, ce buteur revient sur son mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 19h30 par La rédaction

Cet été, Islam Slimani a fait son retour en Ligue 1. L’international algérien s’est engagé pour une saison, jusqu’en juin 2023, avec le Stade Brestois, mais l’ancien joueur de l’AS Monaco et de l’OL était également annoncé à l’OM. Il a expliqué les raisons de son arrivée en Bretagne.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé au début du mois d’août, le Stade Brestois était sur la piste d’Islam Slimani cet été. Une option qui s’est concrétisée, puisque l’international algérien s’est engagé pour une saison avec le club breton, jusqu’en juin 2023. L’ancien attaquant de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais a donc fait son retour en Ligue 1, mais il avait d’autres options.

OM : Longoria pousse un incroyable coup de gueule https://t.co/ou1ArmBfDh pic.twitter.com/PYrav4hR0R — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

Slimani explique son choix

En effet, l’OGC Nice était également intéressé, comme nous vous le révélions sur le10sport.com, mais Islam Slimani était également annoncé du côté de l’OM. Il a finalement rejoint Brest, une décision motivée par la présence d’autres internationaux algériens : « Belaïli ? Sa présence ici, ainsi que celle d’Haris (Belkebla), a énormément joué dans ma décision de venir », a-t-il confié au Télégramme .

« C’est important de sentir que le coach te veut »