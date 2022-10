Foot - Mercato

Mercato : Au Real Madrid, Tchouaméni a gagné son pari

Publié le 2 octobre 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Aurélien Tchouaméni a été considérablement courtisé sur le marché des transferts. En effet, l’international français aurait pu prendre la route du PSG ou de Liverpool, mais a finalement choisi le Real Madrid. Devenu incontournable chez le champion d’Europe, Tchouaméni fait l’unanimité.

En juin dernier, alors que le mercato estival venait tout juste d’ouvrir ses portes, Aurélien Tchouaméni faisait le choix de signer un contrat au Real Madrid, le liant au club merengue jusqu’en juin 2028. Après l’échec Kylian Mbappé, qui avait pour sa part privilégié une prolongation de contrat au PSG plutôt qu’une arrivée libre au Real Madrid, le président Florentino Pérez prenait sa revanche sur le Paris Saint-Germain qui était également intéressé par le profil de l’ancien milieu de l’AS Monaco comme Téléfoot l’a confirmé ce dimanche.

Camavinga impressionné par la rapidité de l’adaptation de son compatriote

Arrivé au Real Madrid pour la coquette somme de 80M€ à l’intersaison, Aurélien Tchouaméni s’est rapidement intégré à la Casa Blanca et a déjà remplacé Casemiro parti pour Manchester United. Au Real Madrid, l’international français est tout bonnement incontournable et la rapidité de son adaptation n’a pas échappé à son compatriote et nouveau coéquipier Eduardo Camavinga. « Il s'est adapté rapidement au Real Madrid et tout le monde sait que ce n'est pas facile. Cela m'impressionne aussi, je suis passé par-là aussi. Je suis très content de ce qu'il fait ». a fait savoir Camavinga à Téléfoot .

