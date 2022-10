Foot - Mercato

Le Real Madrid sent le vent tourner pour un transfert XXL

Publié le 2 octobre 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Du haut de ses 19 ans, Jude Bellingham impressionne en Europe et pourrait ne pas s’éterniser au Borussia Dortmund. Le Real Madrid aimerait mettre la main sur la pépite anglaise. Cependant, Liverpool attaquerait sur tous les fronts dans le cadre du transfert de l’international anglais.

En marge des prochaines sessions de transfert, il semblerait que le Real Madrid ait la volonté de frapper très fort sur le mercato. En effet, après avoir manqué le coche pour Kylian Mbappé à l’intersaison, Florentino Pérez aurait pour objectif de poursuivre la préparation de l’avenir. Après Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, le président du Real Madrid souhaiterait miser sur Erling Braut Haaland ou encore Jude Bellingham.

Le Real Madrid part à la guerre avec l’Angleterre pour Bellingham

Pour ce qui est du milieu offensif du Borussia Dortmund, le Real Madrid serait d’ores et déjà en difficulté. À seulement 19 ans, l’international anglais serait une véritable priorité aux yeux de Liverpool, mais aussi de Manchester United comme ESPN l’a dernièrement révélé ou encore Chelsea. D’après Football Insider , Chelsea, Manchester United et Manchester City resteraient en embuscade et prêts à dégainer à la moindre opportunité.

Des discussions avec Liverpool ?

Cependant, il semblerait que Liverpool ait pris une longueur d’avance sur ses concurrents dans la course à la signature de Jude Bellingham. Pour commencer, des discussions entre les dirigeants de Liverpool et le clan Bellingham auraient déjà eu lieu en coulisse d’après Football Insider . Au point où Liverpool serait particulièrement confiant quant à ses chances de prendre le meilleur sur la concurrence pour le transfert de Jude Bellingham à l’été 2023 alors que le Borussia Dortmund attendrait au moins 93M€ pour lâcher sa pépite anglaise de 19 ans.

Henderson et Alexander-Arnold ont approché Bellingham