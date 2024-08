Transfert à 60M€, le PSG doit résoudre un mystère

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les 4 recrues arrivées jusqu’à présent au PSG lors de ce mercato estival, on retrouve notamment Désiré Doué. Acheté pour 60M€ à Rennes, le crack français a ainsi intégré l’effectif de Luis Enrique. L’une des questions sera notamment de savoir à quel poste l’entraîneur du PSG préférera utiliser sa recrue estivale. Pour le moment, le poste préférentiel de Doué semble rester un mystère…

A 19 ans, Désiré Doué est désormais un joueur du PSG. Egalement courtisé par le Bayern Munich, celui qui s’est révélé sous le maillot de Rennes a choisi de rejoindre le club de la capitale. Evoluant maintenant sous les ordres de Luis Enrique, Doué devra donc briller avec le PSG. Mais à quel poste ?

« Il sait faire beaucoup de choses et donc il peut jouer à beaucoup de postes »

Journaliste pour France Bleu Armorique, François Rauzy s’est confié à Radio France sur le meilleur poste de Désiré Doué. Et visiblement, rien n’est sûr à ce propos : « Quel est le poste préférentiel de Doué ? C'est une très bonne question et je crois que je n'ai pas encore la réponse. Et je ne suis même pas sûr que lui non plus l'ait. Il a beaucoup de talent, il sait faire beaucoup de choses et donc il peut jouer à beaucoup de postes. On l'a vu plutôt bon en fin de saison l'année dernière en ailier gauche. Moi, je l'aime beaucoup en relayeur, dans un milieu à trois, voire même en numéro six. Il avait fait un très bon match au Parc en championnat, quand Rennes avait joué le PSG, en numéro six. Il était dans une paire de récupérateurs et franchement, il avait été très bon ».

« C’est un joueur qui est très physique »

Il a ensuite ajouté : « Au-delà de la qualité technique, qui est souvent la chose la plus visible chez lui, c'est un joueur qui est très physique. Au duel à l'épaule, il est assez impressionnant, vous allez vous en rendre compte. Il perd très peu de duels et d'ailleurs, je trouve qu'il est très mal arbitré en Ligue 1. Souvent, il éclate les gars sur le duel à l'épaule et les mecs volent tellement qu'il y a des fautes sifflées contre lui qui, à mon sens, ne sont pas des fautes. Je l'aime bien en relayeur. Je l'aime bien dans le cœur du jeu parce que je pense en plus qu'il a encore un petit défaut qui est son QI foot, et ses choix quand il a le ballon. Et je pense qu'en l'installant là, on l'obligera à plus réfléchir à son métier de footballeur ou en tout cas ce qu'il doit faire sur le terrain. Quand on est dans le cœur du jeu, on est obligé de réfléchir très vite et je pense que c'est ce dont il a besoin. Donc j'aimerais bien qu'il s'installe là ».