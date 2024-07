Transfert à 58M€, le PSG reçoit une très mauvaise nouvelle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le recrutement d’un grand attaquant est très attendu au PSG cet été afin de compenser le départ de Kylian Mbappé qui s’est engagé avec le Real Madrid. Et ces dernières heures, la piste menant à Nico Williams prend de l’ampleur. Cependant, le FC Barcelone est également très intéressé, et Joan Laporta assure que le club blaugrana a les moyens de financer ce dossier.

Toujours à la recherche du successeur de Kylian Mbappé, le PSG a essuyé plusieurs échecs sur le mercato jusque-là à l'image de Victor Osimhen ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Par conséquent, le club parisien se serait lancé dans une bataille pour le transfert de Nico Williams, également convoité par le FC Barcelone. Cependant, compte tenu de la situation économique du Barça, les doutes subsistent concernant la capacité des Catalans de payer les 58M€ correspondant à la clause libératoire de l'ailier espagnol. Mais Joan Laporta se montre très rassurant.

Mercato : Le PSG tente le tout pour le tout avec ce crack ! https://t.co/4o15rqWact pic.twitter.com/eSLcvNoFbg — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

Laporta assure que le Barça peut financer son mercato

« La situation financière est bien meilleure qu'elle ne l'était, le processus a consisté à sauver le club puis à le redresser, et nous sommes sur la voie de la normalité. Aujourd'hui, nous pouvons faire face à des recrutements de l'ampleur dont vous parlez parce que nous avons fait le travail. Grâce à la compréhension et à la patience des membres, nous avons pu travailler et nous pouvons dire que nous sommes en mesure de réaliser toutes les opérations que nous pensons devoir faire », a confié le président du FC Barcelone en conférence de presse avant de poursuivre.

«Nous avons une série d'investisseurs qui ont été régularisés»

« Deco et son équipe travaillent sur cet aspect afin que, si nécessaire, nous puissions améliorer le personnel et, dans ce sens, nous annoncerons bientôt les nouvelles économiques que nous croyons pertinentes pour cette situation que nous avons atteinte avec beaucoup de travail et d'efforts. Nous avons une série d'investisseurs qui ont été régularisés et les investissements seront réalisés et la valorisation de cette entreprise sera maintenue et nous suivrons les critères de LaLiga pour être dans une relation individuelle. Avec Nike, nous sommes en train de négocier pour améliorer la position du Barça, nous sommes satisfaits du déroulement de ces négociations et je pense que nous aurons des nouvelles à moyen terme. Quant aux autres relations sportives, elles sont étudiées par la direction du football. Ce que nous ne ferons pas, ce sont des opérations qui déstabilisent la structure sportive que nous avons. Nous serons très stricts », ajoute Joan Laporta.